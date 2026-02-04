Inter-Torino le formazioni probabili | Chivu punta sul turnover Baroni scommette sui nuovi acquisti
Questa sera l’Inter sfida il Torino all’U-Power Stadium in Coppa Italia. Chivu pensa di fare alcuni cambi, dando spazio a chi ha meno minuti in stagione. Baroni invece punta sui nuovi acquisti, sperando di sorprendere i nerazzurri. La partita si gioca in un momento in cui le nazionali e gli impegni olimpici influenzano le scelte di formazione di entrambe le squadre.
inter-torino: probabili formazioni e turnover in coppa italia. in una cornice legata agli impegni olimpici, l’inter scende in campo all’u-power stadium di monza per i quarti di finale della coppa italia contro il torino, con il meazza indisponibile per i preparativi della cerimonia inaugurale. la squadra allenata da cristian chivu punta al passaggio in semifinale in una sfida secca, mentre i granata di marco baroni arrivano con la determinazione di chi ha già sorpreso eliminando la roma all’olimpico. INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Diouf, Mkhitaryan, Frattesi, Carlos Augusto; Esposito, Bonny. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Inter Torino, le probabili formazioni: Chivu pensa al turnover, Baroni lancia i nuovi arrivati!
Stasera l'Inter sfida il Torino a Monza nei quarti di Coppa Italia.
Rivoluzione di Chivu, Baroni con Kulenovic: le probabili formazioni di Inter-Torino
L'Inter di Cristian Chivu si prepara a sfidare il Torino nei quarti di finale di Coppa Italia.
