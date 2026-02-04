Inter-Torino il pronostico | in palio c' è un posto in semifinale

Questa sera a Monza si gioca la sfida di Coppa Italia tra Inter e Torino, quarti di finale che potrebbe decidere chi va in semifinale. Il match si sposta da San Siro a causa di problemi con lo stadio, e le squadre si preparano a darsi battaglia per un posto tra le ultime quattro. Anche Chivu, ex giocatore e ora allenatore, punta a spingere i suoi verso l’obiettivo. La partita si preannuncia aperta e combattuta.

Iniziano i quarti di finale di Coppa Italia con la sfida che si giocherà a Monza per l'indisponibilità di San Siro: anche Chivu vuole le semifinali Si aprono i quarti di finale della Coppa Italia con la sfida in programma all'U-Power Stadium di Monza tra i nerazzurri e i granata: partita in campo neutro a causa della indisponibilità dello stadio di San Siro già pronto per l'inaugurazione delle Olimpiadi di Milano Cortina. Scopriamo pronostico e quote di Inter-Torino in programma mercoledì 4 febbraio alle ore 21. Dopo aver eliminato l'Udinese al debutto negli ottavi, l'Inter torna in campo per affrontare il Torino nei quarti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

L’Inter torna a giocare in Europa e cerca di rilanciarsi dopo tre sconfitte di fila.

