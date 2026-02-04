Inter-Torino a Monza | missione semifinale Diretta TV e formazioni

Stasera Monza ospita l’Inter e il Torino in una sfida decisiva per i quarti di finale di Coppa Italia. La partita inizia alle 21:00 all’U-Power Stadium, un campo insolito per entrambe le squadre. Si gioca tutto in una notte, senza margine di errori. Le formazioni sono pronte, e i tifosi aspettano con trepidazione questa sfida secca.

È il giorno di Inter-Torino, sfida secca per l'accesso alle semifinali di Coppa Italia. Calcio d'inizio alle ore 21:00 in una cornice insolita: si gioca all' U-Power Stadium di Monza. Il trasloco da San Siro si è reso necessario per i lavori di allestimento legati alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Milano-Cortina. I nerazzurri di Chivu arrivano al match blindando il primato in campionato e con l'obiettivo del "double" nel mirino. Clima opposto in casa granata: Vanoli cerca risposte dopo un periodo turbolento, segnato dal pesante crollo contro il Como, parzialmente riscattato dalla vittoria sul Lecce.

