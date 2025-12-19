. BOLGONA INTER STREAMING TV – Questa sera, 19 dicembre 2025, dalla Kingdom Arena di Riad, alle ore 20 Bologna e Inter scendono in campo per la semifinale di Supercoppa italiana. Dove vederla in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Supercoppa italiana tra Bologna e Inter sarà visibile in diretta tv (gratis) su Italia 1 e in live streaming sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Bologna Inter streaming e diretta tv: dove vedere la semifinale della Supercoppa italiana

Leggi anche: Dove vedere in tv Bologna-Inter, Supercoppa Italiana 2025: orario semifinale, programma, streaming

Leggi anche: Napoli Milan streaming e diretta tv: dove vedere la semifinale della Supercoppa italiana

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Bologna-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Bologna-Inter: dove vedere la semifinale di Supercoppa, probabili formazioni e quote; Inter-Bologna: Sky, Dazn, Mediaset o NOW? Dove vederla in streaming e in tv; Bologna-Inter di Supercoppa, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni.

Supercoppa, dove vedere Bologna-Inter in tv e in streaming, orario e formazioni - Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla seconda semifinale della Supercoppa Italiana: le formazioni di Bologna- sport.virgilio.it