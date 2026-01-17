Aoui impianta per prima in Europa un nuovo neurostimolatore midollare contro il dolore cronico
Il Policlinico di Borgo Roma ha effettuato la prima implantazione in Europa di un nuovo neurostimolatore midollare per il dolore cronico. L’intervento, realizzato dall’équipe del professor Vittorio Schweiger, direttore dell’Uoc Terapia del Dolore, introduce una soluzione innovativa e meno invasiva nel trattamento di questa condizione. Questa tecnologia rappresenta un passo avanti nella gestione del dolore cronico, offrendo nuove possibilità terapeutiche ai pazienti.
Nuovo dispositivo sottocutaneo di neurostimolazione midollare per il trattamento del dolore cronico. Ad impiantarlo con successo è stata l'équipe del professor Vittorio Schweiger, direttore dell'Uoc Terapia del Dolore del Policlinico di Borgo Roma. L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di.
