Insigne | Zeman mi ha detto ' Fammi divertire' Credo nella salvezza

Oggi al Pescara si è tenuta la presentazione ufficiale di Lorenzo Insigne, insieme agli altri nuovi acquisti arrivati a gennaio. L’attaccante napoletano ha raccontato il suo primo impatto con la squadra e ha rivelato un aneddoto sul suo rapporto con Zeman, che gli avrebbe detto:

Presentazione ufficiale oggi- mercoledì 4 febbraio 2026 - per Lorenzo Insigne e tutti i nuovi calciatori arrivati nel Pescara Calcio nel mercato di gennaio. Fari puntati, però, essenzialmente sul fuoriclasse ex Napoli, il colpo di mercato di tutta la Serie B. La presentazione si è tenuta all'Ekk.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Lorenzo Insigne è arrivato a Pescara tra i tifosi che lo aspettavano con entusiasmo.

Insigne: Recupero? Ho una tabella personalizzata. Ho sentito Zeman, mi ha detto che...Lorenzo Insigne ha scelto il Pescara con passione ed entusiasmo, si tratta di un romantico ritorno. L'ex capitano del Napoli si è presentato nella giornata di oggi in conferenza stampa. Il grande obie ... msn.com

