Innovazione scuola Baronissi | Diploma in 4 anni per Tecnico Informatico Sviluppo Software

Nella scuola di Baronissi nasce un nuovo percorso per i giovani interessati all’informatica. L’IIS “Margherita Hack” ha lanciato un diploma in quattro anni per diventare Tecnico Informatico Sviluppo Software. Il progetto, chiamato 4+2, mette insieme scuola, ITS e imprese del settore ICT. L’obiettivo è preparare tecnici pronti per il lavoro e per proseguire con la specializzazione. Una strada che punta a sostenere lo sviluppo digitale e tecnologico del territorio.

Il progetto 4+2 dell'IIS "Margherita Hack": una filiera formativa innovativa nel settore ICT che unisce scuola, ITS e imprese, formando in quattro anni tecnici informatici pronti per il lavoro e per la specializzazione avanzata, contribuendo allo sviluppo digitale e tecnologico del territorio.. Nasce il progetto di filiera formativa 4+2 ICT – Tecnico Informatico, sviluppo software, promosso dall'IIS " Margherita Hack " di Baronissi: un modello innovativo di integrazione tra istruzione tecnica, formazione professionale, istruzione terziaria non accademica e sistema produttivo, che si inserisce all'interno della sperimentazione nazionale dei percorsi quadriennali di istruzione tecnica e professionale.

