Terni il diploma in quattro anni all’Allievi-Sangallo | Stesso valore legale e medesima spendibilità del diploma quinquennale ordinario

L’Istituto Tecnico Tecnologico ‘Allievi-Sangallo’ di Terni ha ottenuto l’autorizzazione ministeriale per avviare tre percorsi di diploma quadriennale. Questa novità garantisce che il diploma conseguito in quattro anni abbia lo stesso valore legale e la stessa validità del percorso quinquennale ordinario, offrendo nuove opportunità agli studenti e ampliando le possibilità di inserimento nel mondo del lavoro o negli studi superiori.

Una svolta definita 'storica' per l'Istituto Tecnico Tecnologico 'Allievi-Sangallo'. La scuola secondaria di secondo grado ha ricevuto l'autorizzazione ministeriale per l'attivazione di tre percorsi quadriennali. Una nuova offerta formativa che coinvolge tre indirizzi strategici per l'economia moderna ossia chimica e materiali; meccanica e meccatronica e informatica. Gli studenti di terza media possono iscriversi ai corsi quadriennali scegliendoli nel modulo di iscrizione all'ITT Allievi Sangallo tramite il portale Scuola in Chiaro. I percorsi quattro più due non rappresentano una mera sperimentazione.

