Giornata contro la tratta a Foggia appuntamento con la camminata e la ' sciarpata'
Venerdì 6 febbraio Foggia si prepara a partecipare alla Giornata mondiale di preghiera contro la tratta di persone. La città organizza una camminata e una 'sciarpata' per sensibilizzare l’opinione pubblica su una piaga che colpisce ancora molte vittime. L’evento si svolge in ricordo di Santa Giuseppina Bakhita, donna africana che ha vissuto la schiavitù prima di diventare suora.
