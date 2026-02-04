Infortunio Di Lorenzo parla il medico | Si è operato Vi dico quando tornerà!

Giovanni Di Lorenzo si è sottoposto a un intervento chirurgico questa mattina alla Clinica Villa Angela di Napoli, sotto la guida del dottor Ottorino Catani. Il calciatore ha già iniziato il percorso di recupero e il medico conferma che il ritorno in campo avverrà tra qualche settimana. La società aspetta aggiornamenti più precisi sulla ripresa, mentre i tifosi sperano di ri rivedere il loro capitano in azione il prima possibile.

Giovanni Di Lorenzo, quest'oggi, si è operato presso la Clinica Villa Angela di Napoli dal dottor Ottorino Catani. Quest'ultimo ha raccontato l'operazione e i possibili tempi di recupero del capitano degli azzurri che, visto l'infortunio al ginocchio, ha deciso di lasciarsi alle spalle anche un problema al piede con un'intervento chirurgico. Intervento riuscito: ecco quando tornerà Di Lorenzo. Ottorino Catani è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, parlando dell'operazione che ha subito il calciatore e di quando sarà nuovamente a disposizione di Antonio Conte: "L'intervento è perfettamente riuscito.

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, si è sottoposto a un intervento chirurgico al piede sinistro nella clinica Villa Angela.

