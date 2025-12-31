Fra nuovi dazi green e Mercosur Ursula stende industria e agricoltori

A partire da domani entrerà in vigore il Cbam, una misura che prevede l’applicazione di una carbon tax su importazioni di cemento, ferro, energia, alluminio e acciaio. La decisione, accompagnata da tensioni tra industria e agricoltura, si inserisce nel contesto di nuove restrizioni e proteste contro l’accordo di libero scambio con il Mercosur, che ha suscitato divisioni tra le diverse categorie economiche.

Da domani scatta il Cbam: chi importa cemento, ferro, energia, alluminio e acciaio dovrà pagare la carbon tax I trattori bloccano mezza Europa contro il trattato di libero scambio col Sudamerica con tanto di benedizione. Non c'è pace tra gli ulivi in Grecia, nelle stalle del Belgio e della Francia dove addirittura la polizia spiana i fucili per fermare gli agricoltori mentre il Vescovo di Cambrai che dice Messa su un altare di balle di paglia benedice i trattori della protesta. Tornano a farsi sentire i contadini dei paesi ai confini con l'Ucraina; già provati dal dumping generato dai prodotti che arrivano da oltreconfine senza alcuna compensazione temono come la peste un frettoloso ingresso di Kiev nell'Ue.

