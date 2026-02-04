Roma piange ancora il boss dei clan romani ucciso nel cuore di Trastevere. La polizia indaga senza sosta, ma ancora non ci sono certezze su chi abbia sparato e perché. Gli investigatori seguono diverse piste, ma niente di concreto emerge finora. La strada aspetta risposte, mentre la città si chiede chi si nasconda dietro quell’omicidio.

L’ombra di un omicidio che ha scosso Roma non si spegne. Il 2 febbraio 2026, alle 23.17, un colpo di pistola ha squarciato il silenzio di una strada secondaria nel quartiere di Trastevere, vicino al ponte Garibaldi. L’uomo colpito, Fabrizio Piscitelli, noto nel mondo della criminalità organizzata come “Diabolik” o “Strega”, è morto sul colpo. Non era un nome qualsiasi. Era il capo dei clan romani, il punto di riferimento per una rete di attività illegali che si estendeva da Roma a Napoli, con interessi in gestione di spacci, estorsioni e traffico di sostanze. La sua uccisione non è stata un gesto isolato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Indagini in corso: chi sta dietro l'omicidio del capo dei clan romani? Le piste si moltiplicano senza risposte certe

