Inclusione e lavoro ad Atripalda nasce il primo Bar Solidale per giovani con disabilità

A Atripalda nasce il primo Bar Solidale dedicato ai giovani con disabilità. È un progetto che mette in collegamento formazione e lavoro, offrendo a chi ha difficoltà un’opportunità concreta. Le persone coinvolte frequentano un’accademia specializzata e, una volta formate, possono lavorare nel bar e nel club appena aperti. L’obiettivo è creare un percorso reale di inclusione, aiutando i giovani a inserirsi nel mondo del lavoro e a sentirsi parte della comunità.

