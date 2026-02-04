Questa notte a Massa un incendio ha distrutto un appartamento e ha causato una tragedia. Un uomo di 38 anni è morto durante i soccorsi, mentre la moglie è stata portata in ospedale in condizioni critiche. I vigili del fuoco stanno ancora cercando di capire cosa abbia provocato l’incendio.

**Incendio in casa, muore un uomo di 38 anni durante i soccorsi: la moglie ricoverata in codice rosso** Un incendio improvviso ha causato la morte di un uomo di 38 anni, mentre la moglie è stata ricoverata in codice rosso in un ospedale, in seguito all’evento avvenuto la notte scorsa in un appartamento a Massa. Le prime notizie, fornite dai soccorsi coinvolti, indicano che il decesso è avvenuto durante l’intervento dei vigili del fuoco, mentre i sanitari, con l’aiuto dei carabinieri, stavano tentando di salvare la coppia. Il decesso non è ancora stato ufficialmente confermato, e sono ancora ignote le cause esatte dell’incendio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Incendio nell’abitazione: vittima un uomo di 38 anni durante i soccorsi

Approfondimenti su Massa Incendio

Un incendio scoppiato nella notte tra il 3 e il 4 febbraio a Massa ha provocato la morte di un uomo di 68 anni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Massa Incendio

Argomenti discussi: Incendio in un appartamento a Massa: morto un ex carabiniere, grave la moglie – Chi è la vittima; ? Rogo in casa, trovata morta tra fumo e fiamme: la vittima è Rina Gnesato - BresciaToday; Odore di fumo e vetri rotti. In via Monte Nero il racconto di chi è sfuggito all'incendio; Incendio in casa a Brescia, una persona muore tra le fiamme.

Massa, 62enne muore nell'incendio della sua abitazione, grave la moglieUn uomo, Carlo Dell'Amico, 62 anni, nato a Carrara ha perso la vita, mentre la moglie è stata trasportata in codice rosso all’ospedale, dopo aver inalato i fumi sprigionati dal rogo. corrierefiorentino.corriere.it

Incendio in un'abitazione a Massa: muore un uomo, grave la moglieUn anziano deceduto e la moglie portata in ospedale in codice rosso in seguito all'incendio sviluppatosi nella notte in un appartamento in via Armando Angelini a Massa (Massa Carrara). E' quanto si ap ... ansa.it

L'incendio nell'impianto di trattamento dei rifiuti plastici di Campofelice di Roccella non è stato ancora domato x.com

Incendio nell'isola ecologica Ama: si sospetta il fatto doloso facebook