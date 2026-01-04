Terribile incendio in Friuli fiamme senza fine | vigili del fuoco impegnati per ore

Un vasto incendio ha interessato l’area dell’alta Carnia in Friuli, con fiamme che si sono diffuse durante la notte, alimentate da vegetazione secca e terreni difficili da raggiungere. I vigili del fuoco sono intervenuti per diverse ore per contenere il fronte di incendio e proteggere le aree circostanti. La situazione è sotto controllo, ma si continua a monitorare l’evoluzione dell’incendio.

Un fronte di fiamme che avanza nella notte, alimentato dalla vegetazione secca e da un territorio impervio, sopra i pascoli dell'alta Carnia. È questo lo scenario che si è presentato ai vigili del fuoco intervenuti nel territorio del comune di Lauco, in provincia di Udine, dove da diverse ore è in corso un incendio boschivo di vaste proporzioni. L'allarme è scattato poco prima delle 21 di ieri, 3 gennaio, quando alla sala operativa del comando provinciale di Udine è arrivata la segnalazione di un rogo nella zona sovrastante la frazione di Buttea. Le fiamme hanno interessato un'area di vegetazione e pascoli, rendendo necessario un intervento immediato per contenere l'avanzata del fuoco. Incendio colpisce la frazione di Buttea, dieci ettari in fiamme - I Vigili del Fuoco al lavoro nella notte tra sabato e domenica per un incendio boschivo divampato in una zona di pascolo nella frazione di Buttea, territorio del comune di Lauco (Udine).

Incendio boschivo di vaste proporzioni in Friuli, vigili del fuoco al lavoro - (ANSA) – TRIESTE, 04 GEN – I vigili del fuoco sono al lavoro già da alcune ore per spegnere un incendio boschivo di vaste proporzioni nel territorio del comune di Lauco (Udine). msn.com

