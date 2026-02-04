In Iran, il regime ha iniziato a punire i medici che hanno curato i manifestanti. Le autorità cercano di costringerli a collaborare e di fermare le testimonianze sulla repressione avvenuta negli ospedali. Diversi medici sono stati arrestati o minacciati, nel tentativo di impedire che parlino pubblicamente di quanto hanno visto. La repressione si fa più dura, e i professionisti sanitari si trovano in una posizione rischiosa.

Il regime iraniano sta attuando ritorsioni contro i medici e il personale sanitario che ha curato i manifestanti feriti durante le enormi proteste di inizio gennaio, sedate con uccisioni di massa e una brutalità senza precedenti. L’agenzia di stampa iraniana Human Rights Activists News Agency (HRANA), che lavora fuori dall’Iran ma conferma i suoi dati con testimonianze sul posto, ha accertato oltre 6mila uccisioni, ma con ogni probabilità sono state molte di più. Il quotidiano riformista Shargh ha riferito dell’arresto di 25 medici e infermieri: è quanto emerso da una campagna assai più ampia di repressione e intimidazioni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In Iran il regime sta punendo i medici che hanno curato i manifestanti

Approfondimenti su Iran Regime

Il regime iraniano intensifica la repressione contro i medici che hanno assistito i feriti durante le recenti proteste.

In Iran, il governo sta adottando misure estreme per reprimere le proteste, coinvolgendo le famiglie dei manifestanti come forma di punizione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

L'attivista iraniana scoppia in lacrime raccontando all'Onu le vite spezzate dei manifestanti

Ultime notizie su Iran Regime

Argomenti discussi: Proteste in Iran, parla una manifestante; Più cose sappiamo, più i massacri del regime in Iran si confermano brutali; Iran. C’è la rivolta e il regime trema; Trump valuta raid militari e cambio di regime in Iran: Navi USA verso Teheran.

In Iran il regime sta punendo i medici che hanno curato i manifestantiPer costringerli a collaborare e impedire loro di raccontare la repressione a cui hanno assistito negli ospedali ... ilpost.it

Il massacro di stato in Iran dà la misura della ferocia con cui il regime vuole resistere all'armadaLe condizioni per la pace richieste da Donald Trump sono considerate irricevibili da Teheran e ora la linea rossa tracciata dal presidente americano per intervenire in aiuto del popolo iraniano è più ... ilfoglio.it

Torna a salire la tensione con l'Iran. Il regime degli Ayatollah minaccia l'Ue https://shorturl.at/AMblj - facebook.com facebook

#Iran: un regime sanguinario, un popolo disperato Leggi l'analisi di Stefano SIlvestri x.com