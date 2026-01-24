In Iran, il governo sta adottando misure estreme per reprimere le proteste, coinvolgendo le famiglie dei manifestanti come forma di punizione. Negli ultimi giorni, le autorità hanno intensificato la repressione, portando a un aumento della violenza e alla perdita di vite umane. Questa situazione evidenzia la durezza del regime nel tentativo di sopprimere il dissenso e mantenere il controllo.

Nelle ultime settimane, le forze governative hanno annientato con inaudita violenza le enormi proteste in Iran. Nel corso di una repressione senza precedenti, secondo le ultime stime delle ong iraniane all’estero, avrebbero perso la vita 5.137 persone. Ora, a quanto pare, il regime sta utilizzando la consegna dei corpi delle migliaia di manifestanti uccisi come uno strumento per punire le loro famiglie. Il New York Times ha raccolto le testimonianze di diversi familiari, che sono negli obitori per i riconoscimenti. In molti hanno raccontato di come i sacchi che contenevano i cadaveri venissero accumulati in malo modo e, in alcuni casi, scaricati sul pavimento dai camion. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

In Iran, il regime sta usando i corpi dei manifestanti per punire le loro famiglie

Iran, Donald Trump incoraggia i manifestanti a rovesciare il regimeIl 13 gennaio, Donald Trump ha pubblicato un messaggio su Truth Social in cui invita i manifestanti iraniani a proseguire le proteste con l’obiettivo di rovesciare il regime.

