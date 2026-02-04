In bici col buio a luci spente | Troppi casi

Pedoni e ciclisti devono fare attenzione, specialmente di sera. Con il buio, i rischi aumentano e molti non si ricordano di usare le luci sulla bici. Anche quest’anno, Fiab Casalpusterlengo ha lanciato la campagna “Ciclista Illuminato” per sensibilizzare chi si muove sulle due ruote. La Polizia Locale e il Comune sono al fianco di questa iniziativa, cercando di ridurre gli incidenti in città.

Con il buio aumenta il rischio per chi si muove sulle due ruote e anche quest'anno Fiab Casalpusterlengo ha rilanciato la campagna " Ciclista Illuminato ", in collaborazione con la Polizia Locale e col supporto dell'amministrazione comunale. Un'iniziativa che punta su controllo, prevenzione e informazione, per rendere più sicura la circolazione serale e mattutina in città e sulle principali arterie di accesso. Nel giorno di monitoraggio, lunedì 26 gennaio, sono stati "visionati" 228 mezzi tra biciclette e monopattini. Il primo controllo si è svolto nelle prime ore del mattino lungo la strada Mantovana: tra le 5.

