BUTEZ 4,5. Gran parata su Barella all’inizio, poi il naufragio, grandi responsabilità su secondo e quarto gol. POSH 5,5. Solo un paio di discese, poi solo lavoro di contenimento. RAMON 5. Sotto il suo livello usuale, Henrique lo salta con facilità nell’occasione del primo gol, anche in attacco sbaglia di testa. CARLOS 6. Arcigno come sempre, senza paura su Thuram e Lautaro, rischia però l’espulsione, nel secondo gol liscia il pallone. VALLE 4,5. Non si vede quasi mai e non sale. PERRONE 6. Come sempre soffre il centrocampo a cinque, cerca la verticalizzazione, ma i compagni non lo aiutano. Salterà Roma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Butez a luci spente. Rodriguez ci prova. Un Paz deludente