Questa mattina è iniziata la manutenzione straordinaria della Cappella Sistina. I lavori sono stati avviati senza ritardi, mentre gli esperti si preparano a intervenire sulle parti più danneggiate del dipinto. Nessun intoppo finora, e il Vaticano assicura che il restauro proseguirà senza interruzioni.

Al direttore - Comincia la manutenzione straordinaria della Cappella Sistina. Non fate scherzi. Giuseppe De Filippi Al direttore - La sinistra riparta da Tolkien (Salvatore Merlo è un fuoriclasse). Michele Magno Al direttore - A Odessa a 4 anni dall’invasione su larga scala. Il 24 febbraio, quarto anniversario dell’invasione su larga scala della Russia in Ucraina, saremo a manifestare a Odessa con altri 30 guerriglieri nonviolenti di Europa Radicale. Quale sarà l’esito della guerra che la Russia ha scatenato contro l’Ucraina è elemento cruciale per determinare il futuro dell’Europa, delle democrazie liberali, dello stato di diritto e delle libertà di tutti noi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - In attesa che il campo largo trovi il tempo per un giro a Kyiv

Approfondimenti su Cappella Sistina

Questa mattina in negozio sono arrivati i nuovi smartphone pieghevoli.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Cappella Sistina

Argomenti discussi: Bce silenziosa in attesa che parli l’euro; Attesa e dolore al valico di Rafah: escono in cinque, non entra nessuno; Apertura cauta per i listini europei in attesa della Fed, a Milano bene le banche; Comune: In attesa che la situazione si normalizzi, la scuola di via Lizzera sarà alimentata da generatore di corrente.

Green pass al Parlamento UE. In attesa della decisione finale la sospensione vale solo per i cinque che hanno presentato il ricorsoLo ha stabilito il Tribunale Ue che in attesa della decisione finale ha però specificato che la decisione di presentare il certificato resta in vigore per tutti, con eccezione delle persone che hanno ... quotidianosanita.it

Firenze, a che punto siamo con l'aeroporto di Peretola: la doppia incognita e la Via sospesa in attesa che arrivi il sì dell’EuropaQuella politica non è l’unica incognita sul futuro sviluppo del Vespucci di Peretola (Firenze). C’è anche quella dei tempi, di una procedura che deve ancora completare il proprio iter nonostante anni ... corrierefiorentino.corriere.it

Alla Camera si presenta "Ciliegi in fiore a Kyiv. Viaggio sentimentale in un Paese in guerra" di Marco Lupis https://www.lopinionista.it/alla-camera-si-presenta-ciliegi-in-fiore-a-kyiv-viaggio-sentimentale-in-un-paese-in-guerra-di-marco-lupis-221316.html - facebook.com facebook

Su #laragione di oggi, sabato #10gennaio: #Meloni, una conferenza stampa attesa, ma scivolata via senza il colpo di scena; sistema elettorale al servizio dei partiti; Crans Montana, una tragedia evitabile, parla Stéphane Ganzer, del Consiglio di Stato del Cant x.com