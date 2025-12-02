Accesso precoce a nuovi farmaci al Senato tavolo di lavoro per un nuovo modello

(Adnkronos) – Garantire agli italiani un accesso tempestivo alle nuove terapie, colmando la distanza che separa l'approvazione europea dei trattamenti dalla loro effettiva disponibilità, senza costi aggiuntivi per il Ssn. E' l'obiettivo del tavolo di lavoro istituzionale 'Nuova policy di accesso ai farmaci: una svolta per il Servizio sanitario nazionale', che si apre oggi al . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

LOTTA ALL'AIDS Il 1° dicembre si celebra in tutto il mondo la giornata di lotta all'AIDS per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e dell'accesso precoce alle cure Il Comune di Rho celebra la giornata di lotta all’AIDS con un piccolo segno sull’edi - facebook.com Vai su Facebook

ll 1° dicembre si celebra in tutto il mondo la giornata di lotta all’AIDS per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e dell’accesso precoce alle cure. Le iniziative in Piemonte su regione.piemonte.it/web/temi/sanit… Vai su X

Accesso precoce a nuovi farmaci, al Senato tavolo di lavoro per un nuovo modello - Confronto tra istituzioni ed esperti per accelerare l'accesso alle nuove terapie senza costi aggiuntivi per il Ssn ... Come scrive adnkronos.com

Alzheimer, al Sud centri col contagocce e il 90% dei pazienti non potrà accedere ai nuovi farmaci - Al Meridione il numero delle strutture è circa 4 volte inferiore al Nord e in tutta Italia per quasi un quarto dei centri specialistici attese per la prima visita superiori a 3 mesi mentre l’Istituto ... Segnala ilsole24ore.com

Farmaci: alleanza per un accesso più rapido all’innovazione - Una missione possibile che, per qualcuno, può fare la differenza tra la vita e la morte. Scrive fortuneita.com

Epatite C. Ma quanto costano davvero i nuovi farmaci al Ssn? Molto meno di quello che si dice - Ecco i costi “veri” a carico del Ssn, che in realtà sono inferiori di oltre il 60% rispetto a ... Da quotidianosanita.it

Farmaci: terapie avanzate, 15 rimborsate in Italia e altre 13 entro 2027 -2- - 'Per garantire un accesso equo alle terapie avanzate su tutto il territorio italiano e' fondamentale avviare ... Da ilsole24ore.com

Nuovi farmaci, per l'approvazione tempi troppo lunghi: «Fino a due anni di attesa, rinviata una pratica su due» - La nuova Agenzia Italiana del Farmaco, riformata un anno e mezzo fa, ha accelerato i tempi di approvazione dei medicinali, ma i cittadini devono attendere ancora troppo tempo per accedere ai nuovi ... Segnala leggo.it