Impunità e mancate epurazioni | Davide Conti presenta il libro Il Generale Roatta il passato rimosso del fascismo
Sabato 7 febbraio, alle 17.30, Davide Conti presenta il suo nuovo libro alla sede Anpi di via Albicini 25. L’autore affronta il passato nascosto del fascismo, concentrandosi sulla figura del generale Roatta e le mancate epurazioni. L’evento richiama l’attenzione sulla mancata giustizia e sui ricordi ancora presenti nella memoria collettiva.
