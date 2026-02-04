Impunità e mancate epurazioni | Davide Conti presenta il libro Il Generale Roatta il passato rimosso del fascismo

Sabato 7 febbraio, alle 17.30, Davide Conti presenta il suo nuovo libro alla sede Anpi di via Albicini 25. L’autore affronta il passato nascosto del fascismo, concentrandosi sulla figura del generale Roatta e le mancate epurazioni. L’evento richiama l’attenzione sulla mancata giustizia e sui ricordi ancora presenti nella memoria collettiva.

Sabato 7 febbraio, alle 17.30, alla sede Anpi di via Albicini 25 l'autore Davide Conti presenta il libro "Il Generale Roatta. Il passato rimosso del fascismo".A pochi giorni dalla ricorrenza del Giorno del Ricordo, Anpi ospita un incontro dedicato ad approfondire e raccontare le “complesse.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su Generale Roatta

Venerdì 12 dicembre, alla Biblioteca Oriani, si terrà la presentazione del libro di Paolo Cortesi, “Medium & Gerarchi”.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Generale Roatta

Il senso di impunità dietro la violenzaCerto che non dobbiamo rassegnarci. Ma quello che colpisce non è soltanto la violenza. È la sensazione di impunità. Non è certo la prima volta che succede. Abbiamo ascoltato la storia di efferati ... corriere.it

ANPI Forlì presenta il libro “Il Generale Roatta” di Davide Conti x.com

Davide Conti è stato consulente della Procura di Bologna per la strage del 2 agosto 1980, consulente della Procura di Brescia per la strage del 28 maggio 1974 e dell’Archivio storico del Senato. - facebook.com facebook