Alla biblioteca Oriani Paolo Cortesi presenta il suo libro sui rapporti tra fascismo e scienze occulte

Venerdì 12 dicembre, alla Biblioteca Oriani, si terrà la presentazione del libro di Paolo Cortesi, “Medium & Gerarchi”. L'evento si svolgerà nella Sala “Spadolini” e approfondirà i legami tra fascismo e scienze occulte, offrendo uno sguardo critico su questo tema storico e misterioso.

MASSIMO SANSAVINI. Julio Iglesias · La Mer (Live). In mostra nello spazio espositivo della biblioteca A.Oriani di Ravenna fino al 31 dicembre #ravenna #artecontemporanea #sculturacontemporanea #artgallery #popart

Si terrà venerdì 5 dicembre 2025, ore 17.30, presso la Sala "Spadolini" della Biblioteca di Storia contemporanea "Oriani" la presentazione del volume di Nevio Spadoni, La Zopa Caratena @ClownBianco 2024 @ComunediRavenna #ravenna @PatrimCulturE

Il libro di Pombeni alla biblioteca Oriani - 30, presso la biblioteca di Storia Contemporanea “Oriani”, il ciclo di incontri ‘C’era una volta una Repubblica. Riporta ilrestodelcarlino.it

Paolo Carusi e il suo libro su Mariotto Segni - Si conclude domani alla biblioteca Oriani il ciclo di incontri con gli autori 'InContemporanea', dedicato al volume di Paolo Carusi su Mario Segni e la crisi della cultura politica democristiana. Si legge su ilrestodelcarlino.it