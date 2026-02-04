Ex Ilva il piano di Flacks | Rispettare l?ambiente e porte aperte alla città L' intervista

Il piano di Flacks per l’Ilva prevede di rispettare l’ambiente e mantenere le porte aperte alla città. L’amministratore propone un investimento di miliardi di euro, con l’obiettivo di salvare posti di lavoro e migliorare il rispetto per l’ambiente. Flacks vuole coinvolgere la comunità tarantina in ogni fase delle decisioni, ascoltando le esigenze e i timori dei cittadini. La proposta ha già suscitato reazioni e aspettative tra chi lavora nello stabilimento e chi vive nelle vicinanze.

Posti di lavoro, impegni ambientali e un investimento di miliardi di euro. Oltre al pieno coinvolgimento della comunità tarantina nel confronto e nelle scelte. Michael Flacks descrive così le direttrici sulle quali intende avviare il suo progetto per l'ex Ilva. Il magnate di Manchester, la cui offerta è stata scelta per avviare la trattativa finalizzata all'acquisto della grande fabbrica, parla tranquillamente e con convinzione dal suo ufficio di Miami. Risponde pacatamente e non si scompone nemmeno quando si insiste sulla tematica ambientale, fulcro della complessa crisi del gruppo siderurgico.

