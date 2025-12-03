Meloni vede il Re del Bahrein | energia intese commerciali e scambi così l’Italia torna protagonista nel Golfo

A Manama, Giorgia Meloni porta con sé il risultato di tre anni di lavoro diplomatico costante, condotto senza clamore ma con una progressione che ha aperto all’Italia un accesso privilegiato nell’area del Golfo. Prima tappa del viaggio è l’incontro con il re del Bahrein, Hamad bin Isa Al-Khalifa, affiancato dal principe ereditario e primo ministro, Salman bin Hamad Al-Khalifa. Un colloquio che, come comunicato da Palazzo Chigi, “ha confermato la comune volontà di proseguire nel percorso di consolidamento dei rapporti bilaterali”, avviato con il memorandum che lo scorso settembre ha istituito il Partenariato Strategico sugli Investimenti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Meloni vede il Re del Bahrein: energia, intese commerciali e scambi, così l’Italia torna protagonista nel Golfo

