Yildiz alieno Juve Elkann rompe gli indugi per il rinnovo al 2030 | messaggio chiaro a Comolli

L’Amministratore Delegato della Juventus, John Elkann, ha deciso di accelerare sulla questione rinnovo di Emre Yildiz, prolungando il contratto fino al 2030. La scelta indica un chiaro interesse del club nel valorizzare il talento giovane e consolidare il progetto sportivo. La decisione mira a trasmettere un messaggio di stabilità e ambizione, anche in vista delle future strategie di crescita della società.

. John vuole costruire la squadra intorno al turco. Il trionfo contro il Napoli ha consacrato definitivamente  Kenan Yildiz  come il nuovo fulcro del mondo Juventus. Dopo il gol del 2-0, il numero dieci ha esultato mimando una stella luminosa, un gesto che non è passato inosservato e che descrive perfettamente il suo attuale status nel club. A rendere il momento ancora più iconico è stata la coreografia improvvisata da  Khéphren Thuram  e  Weston McKennie, ormai registi ufficiali delle celebrazioni bianconere: un siparietto che è sembrato un vero e proprio messaggio alla dirigenza, quasi a voler gridare che il loro “supereroe” va protetto e tenuto stretto a ogni costo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

