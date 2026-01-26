L’Amministratore Delegato della Juventus, John Elkann, ha deciso di accelerare sulla questione rinnovo di Emre Yildiz, prolungando il contratto fino al 2030. La scelta indica un chiaro interesse del club nel valorizzare il talento giovane e consolidare il progetto sportivo. La decisione mira a trasmettere un messaggio di stabilità e ambizione, anche in vista delle future strategie di crescita della società.

. John vuole costruire la squadra intorno al turco. Il trionfo contro il Napoli ha consacrato definitivamente Kenan Yildiz come il nuovo fulcro del mondo Juventus. Dopo il gol del 2-0, il numero dieci ha esultato mimando una stella luminosa, un gesto che non è passato inosservato e che descrive perfettamente il suo attuale status nel club. A rendere il momento ancora più iconico è stata la coreografia improvvisata da Khéphren Thuram e Weston McKennie, ormai registi ufficiali delle celebrazioni bianconere: un siparietto che è sembrato un vero e proprio messaggio alla dirigenza, quasi a voler gridare che il loro “supereroe” va protetto e tenuto stretto a ogni costo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz alieno Juve, Elkann rompe gli indugi per il rinnovo al 2030: messaggio chiaro a Comolli

Leggi anche: Juve, Vlahovic e Yildiz: rebus rinnovo. Prime spine per Comolli

Leggi anche: Juve, Comolli stretto dal fair play. E il rinnovo di Yildiz si compica

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Yildiz extraterrestre: Spalletti lo esalta, Elkann applaude e la Juve vuole blindarlo fino al 2030Yildiz extraterrestre: Spalletti lo esalta, Elkann applaude e la Juve vuole blindarlo fino al 2030 Numeri, giocate e personalità da alieno vero. Kenan Yildiz continua a ... tuttojuve.com

Spalletti si gode l'alieno Yildiz e invoca il mercato. Napoli, barca in alto mare ma Conte non scendeKenan Yildiz l'alieno: così Spalletti esalta il suo attaccante nel post Juventus-Napoli. Conte non abbandona la nave traballante dopo il 3-0 sul groppone. sport.virgilio.it

#Spalletti in conferenza stampa subito dopo #Juve #Napoli esalta #Yildiz e manda un messaggio ai tifosi. #Yildiz rimane un #extraterrestre. E' un #alieno, non rientra nella normalità. facebook

VIDEO - #Spalletti post #JuveNapoli 3-0: "Il dolore delle sconfitte ti rende più forte. #Yildiz alieno, #David forte ma gli mancano le caratteristiche alla Hojlund che sono importanti... Si vive per amore, dobbiamo dimostrare ai tifosi di non essere bambocci viziat x.com