Il prezzo dell’insularità | all’Elba servono 41 anni di stipendio per comprare casa

L’isola d’Elba si rivela un posto affascinante, ma vivere qui costa molto. Secondo gli ultimi dati, ci vogliono ben 41 anni di stipendio medio per comprare una casa sull’isola. Una cifra che rende difficile per molti mettere radici e spiega anche perché l’abitato rimane in larga parte stabile, senza grandi flussi di nuovi residenti. La vita sull’Elba ha il suo fascino, ma il suo prezzo alto mette a dura prova chi ci vive stabilmente.

PORTOFERRAIO – L'isola d'Elba è un gioiello del Mediterraneo, ma per chi la abita dodici mesi l'anno, la bellezza ha un prezzo altissimo. La fotografia scattata dall' Irpet (Istituto regionale per la programmazione economica), presentata oggi alla commissione Sviluppo economico presieduta da Brenda Barnini, rivela una realtà fatta di diseconomie di scala, svantaggi sociali e una pressione turistica che finisce per soffocare i residenti. Il dato più impressionante riguarda il mercato immobiliare. Se in Toscana, mediamente, occorrono 23 annualità di reddito per acquistare un'abitazione, all' Isola d'Elba ne servono ben 41.

