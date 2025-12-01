Comprare casa costa 6,8 anni di stipendio Milano resta la città più cara

Il sogno della casa di proprietà si scontra con una realtà sempre più sfidante nelle grandi città italiane. L’accesso al mercato immobiliare richiede un impegno economico equivalente a diversi anni di reddito. Nel primo semestre 2025, secondo l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, nei principali centri urbani servono 6,8 annualità di stipendio per acquistare casa. Un indicatore che dipinge un quadro nazionale profondamente segnato da disparità geografiche e dalla conferma di tendenze ormai consolidate. Le differenze tra le città. In testa alla classifica si conferma Milano, dove servono ben 12,9 annualità di stipendio per accedere all’acquisto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Comprare casa costa 6,8 anni di stipendio, Milano resta la città più cara

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

A Roma, la strada più costosa per comprare casa è un sogno che richiede cifre elevate, ma ci sono anche angoli accessibili. Scopri di più cliccando al link #CasaRoma #SogniImmobiliari #AmorePerRoma #funwwekroma - facebook.com Vai su Facebook

Da Milano a Palermo, quanti anni di stipendio servono per comprare casa: il confronto - la Repubblica Vai su X

Comprare casa all’estero? Ecco quanto costa e dove conviene - Tra il 2014 al 2023, la crescita media dei prezzi nominale nei 27 Paesi dell’Unione europea è stata del 66,6%, con l’Ungheria in testa (+168,8%), il Portogallo quarto (+105,7%), la Germania 18esima ... Da repubblica.it

Quanto costa comprare casa: a un operaio servono in media 11,6 anni di stipendio, 9,7 anni a un impiegato e 4 a un dirigente - Secondo le proiezioni basate sulle retribuzioni medie nette in Italia, ad un operaio servono in media 11,6 ... Lo riporta ilgazzettino.it

Comprare casa, in quali città servono più stipendi? Roma maglia nera. Gli aumenti e le differenze tra Nord e Sud - Circa 69, ovvero sei anni di stipendio, con delle notevoli differenze a seconda di dove ovviamente si compra l'abitazione. Come scrive leggo.it