Il Mondiale negli Usa? No grazie in Europa crescono le voci per il boicottaggio

In Europa cresce la possibilità di boicottare i Mondiali negli Stati Uniti. Francia e Germania sono tra i paesi più attivi nel valutare questa scelta. La decisione sembra ormai vicina, anche se ancora non c’è niente di definitivo. La polemica si fa sempre più forte, e molti temono che la manifestazione possa essere compromessa.

Mancano quasi quattro mesi al calcio d’inizio dei Mondiali in Nord America, ma in Europa i discorsi in merito a un possibile boicottaggio sono in crescita, soprattutto in Francia e Germania. La più influente è quella dell’ex presidente della FIFA Joseph Blatter, che il 26 gennaio ha ripubblicato sui social le parole dell’avvocato svizzero Mark Pieth, dicendosi a favore: “Un consiglio per i tifosi: state alla larga dagli Stati Uniti”. Ma Blatter non è l’unico a supportare l’idea di disertare il Mondiale, sempre più dominato da Donald Trump. Sebbene meno conosciuto a livello internazionale, più dell’ex presidente della FIFA ha fatto discutere, in Germania, Oke Gottlich, intervistato dall’ Hamburger Morgenpost. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Il Mondiale nell'America di Trump diventa un caso: tra Groenlandia e ICE, nasce un fronte che minaccia…; Boicottiamo i Mondiali di calcio negli Usa per la Groenlandia: Svezia e Danimarca ci pensano, la Germania a ruota; Danimarca e Svezia, rabbia contro Trump: Boicottiamo il Mondiale in Usa. E anche la Germania...; In vista del Mondiale negli Usa, si parla sempre meno di calcio e sempre più di politica.

