In tutte le precedenti sfide tra le due nazionali ai mondiali, la partita non è stata mai banale. E questo non perché in palio c’erano trofei, né tanto meno rivalità continentali o regionali: quando Usa e Iran incrociano le proprie strade nel principale torneo calcistico iridato, la politica rischia sempre di prendere inesorabilmente il sopravvento. È accaduto nel 1998, quando iraniani e statunitensi si sono sfidati a Lione per il girone F del mondiale francese. Così come, più recentemente, è successo nel mondiale qatariota del 2022. Difficile dire se le due nazionali torneranno a sfidarsi, ma il caso politico è già montato: il torneo del 2026 si disputerà la prossima estate in buona parte negli Usa e il governo di Washington ha fatto sapere di voler negare visti ad alcuni cittadini iraniani. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’Iran e le tante incognite in vista del mondiale negli Usa