La magia del Natale a Casa Noha un viaggio tra arte e storia nel cuore di Matera

Baritoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel periodo più suggestivo dell’anno, un’atmosfera natalizia avvolge Matera. È il momento perfetto per lasciarsi incantare dalla Città dei Sassi, Patrimonio Mondiale UNESCO, e scoprire uno dei suoi luoghi più autentici e affascinanti: Casa Noha.Alla scoperta di Casa NohaBene del FAI - Fondo per. 🔗 Leggi su Baritoday.it

