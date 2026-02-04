Il maxi censimento La Provincia digitalizza le strade di competenza

La Provincia di Lucca sta portando avanti un maxi censimento delle strade di sua competenza. Nei prossimi sei o sette mesi, alcuni tecnici saranno davanti alle case con metri e carte, ma niente paura: sono incaricati ufficialmente dall’ente, con tanto di cartellino e timbro, per rilevare tutte le occupazioni di suolo pubblico. Si tratta di controlli necessari per aggiornare i dati su oltre 600 chilometri di strade, che raddoppiano se si conta anche il senso opposto.

Chiunque dovesse vedere da qui ai prossimi sei o sette mesi dei tecnici alle prese con metri e carteggi davanti al cancello di casa, non deve (o almeno non troppo) temere: si tratta di addetti incaricati dalla Provincia di Lucca – e identificabili tramite cartellino con dati personali e timbro – per censire tutte le occupazioni di suolo pubblico, dagli accessi carrabili alla cartellonistica pubblicitaria, negli oltre 600 chilometri di strada (il doppio se considerati entrambi i sensi di marcia) di competenza dell'ente. Un'operazione su vasta scala quella che è stata avviata da Palazzo Ducale in questi giorni a partire dalla zona di Altopascio per contrastare l'abusivismo e sanare le eventuali mancate riscossioni del Canone unico patrimoniale (Cup), uno degli elementi di autonomia finanziaria dell'ente.

