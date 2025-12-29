La torcia olimpica arriva a Ravenna | le tappe della fiamma in provincia e tutte le strade interessate

La torcia olimpica arriva a Ravenna, segnando una tappa importante del percorso verso Milano-Cortina 2026. In vista delle prossime Olimpiadi invernali, il passaggio della fiamma coinvolge diverse località della provincia, attraversando strade e territori che celebrano lo spirito sportivo e la tradizione olimpica. Questo evento rappresenta un momento di condivisione e di attesa per gli appassionati e le comunità locali.

Cresce l'emozione per il passaggio della torcia olimpica di Milano-Cortina 2026. Aspettando l'inizio delle gare olimpiche fra sci, slittino, snowboard e altre specialità, la fiamma che darà il via alle Olimpiadi viaggia attraverso tutta l'Italia per trasmettere lo spirito olimpico.

Arriva la Fiamma Olimpica in provincia di Ravenna: il 6 gennaio il passaggio da Faenza - Il 6 gennaio 2026, la città di Faenza vivrà un momento di storica importanza accogliendo il passaggio della Fiamma Olimpica nel suo viaggio verso i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. ravennawebtv.it

La torcia olimpica passa da Faenza con alcune star dello sport - La fiamma olimpica attraverserà la città di Faenza il prossimo 6 gennaio, in occasione del tragitto verso i giochi invernali di Milano- ravennaedintorni.it

