Il sit-in organizzato dal team Vannacci a Roma si è concentrato sulla protesta contro l'invio di armi a Kyiv e il dl Ucraina del governo Meloni. Presenti più giornalisti che partecipanti, una caratteristica che evidenzia la natura dell'evento. Tra i temi affrontati, la posizione del generale Vannacci, ora nel partito della Lega, e le future prospettive politiche che potrebbero emergere.

Più giornalisti che partecipanti. Spesso lo si dice, meno spesso è vero. Ma oggi al sit-in organizzato dal team Vannacci di Roma contro le armi a Kyiv e il dl Ucraina del governo Meloni è stato proprio così. I cronisti sono 25, i manifestanti solo 9. Si ritrovano davanti a Montecitorio con uno striscione sgrammaticato, ma eloquente: "Basta finanziamenti a Kyiv per le armi. Le risorse per i cittadini italiani". In Aula il ministro della Difesa Guido Crosetto sta svolgendo le sue comunicazioni sul rinnovo del sostegno militare a Kyiv. Al Foglio il coordinatore del team Vanacci di Roma, Marco Pomarici spiega: "Siamo contro l'invio di armi a Kyiv e il sostegno militare. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Team Vannacci in piazza contro Crosetto e le armi a Kyiv. "Il generale? Ora è nella Lega, ma in futuro si vedrà"

Leggi anche: Meloni contro Vannacci sulle armi a Kyiv, ma lui replica: “Mai cambiato idea”

Leggi anche: Garavaglia: “La Lega contro le armi a Kyiv? Abbiamo sempre votato a favore, con la maggioranza”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ucraina, domani flash mob Team Vannacci: stop soldi a Kiev; Meloni per Kyiv. Anche Salvini vota la risoluzione militare. Vannacci scaricato. Sinistra spaccata sull'Iran; Team Vannacci Parma: “Non siamo d’accordo con l’Onorevole Russo, il Mercosur è una grave minaccia”; Pensilina di via Caprera in frantumi, il Team Vannacci: Città in movimento? Gli unici che si muovono sono i delinquenti.

VIDEO | In piazza i 9 del team Vannacci: “Basta cessi d’oro per Zelensky, soldi agli italiani” - Nove persone e uno striscione: ecco la carica del team Vannacci che oggi hanno dato vita a un sit per protestare contro il decreto che dispone nuovi fondi per l'Ucraina ROMA – “Basta cessi d’oro” per ... dire.it