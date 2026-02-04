Il filo rosso tra il Christian Science Monitor e il Post | dalle guarigioni alle gravidanze miracolose

Lunedì 2 febbraio, il Christian Science Monitor ha pubblicato un editoriale che ha fatto scalpore. Nel testo si cita un insegnamento della fondatrice del movimento, Mary Baker Eddy, spiegando che “l’uomo non è materia”. La frase ha riacceso le discussioni sulle guarigioni miracolose e sui casi di gravidanze improvvise attribuite alla fede. In Italia, molti si chiedono se dietro queste storie ci siano fatti reali o semplici credenze. La questione resta aperta, mentre i protagonisti continuano a credere che la fede possa cambiare le loro vite.

Vite giornalistiche parallele. Lunedì 2 febbraio il Christian Science Monitor ha pubblicato un editoriale, “The light that’s already there”, in cui si cita un insegnamento di Mary Baker Eddy, fondatrice del giornale nel 1908 e, soprattutto, del movimento religioso a cui la testata deve il suo nome, la Christian Science: “L’uomo non è materia; non è costituito da cervello, sangue, ossa e altri elementi materiali. Le Scritture ci informano che l’uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio”. Lo stesso giorno il Post, quotidiano online fondato da Luca Sofri e ora diretto da Francesco Costa, ha lanciato l’ultima puntata del podcast Generazione, dedicato ai nuovi modi di fare figli, con questo titolo: “Anche i corpi maschili partoriscono”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

