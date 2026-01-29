Italia snodo europeo dei documenti falsi | da Bologna alle espulsioni il filo rosso della sicurezza

L’Italia resta uno snodo importante in Europa per i documenti falsi. Le forze dell’ordine hanno scoperto nuove reti che producono e distribuiscono fake, alimentando l’immigrazione irregolare e la criminalità. La polizia ha già effettuato diverse operazioni per smantellare queste organizzazioni, con arresti e espulsioni. La situazione resta sotto stretta osservazione, perché il problema coinvolge anche gruppi estremisti e jihadisti.

L'Italia continua a occupare una posizione di primo piano in Europa nella fabbricazione e circolazione di documenti di identità falsi, un settore sommerso che alimenta non solo l'immigrazione irregolare e la criminalità organizzata, ma anche circuiti estremisti e reti jihadiste. L'operazione condotta a Bologna dalla Polizia di Stato rappresenta l'ennesima conferma di un fenomeno che non ha carattere episodico, ma sistemico. Nelle prime ore di questa mattina, personale della Sezione Antiterrorismo della DIGOS di Bologna, con il coordinamento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino russo, classe 1990.

