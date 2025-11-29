J R R Tolkien per il ciclo Visionari e o Profeti all' Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi

Arezzonotizie.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo appuntamento dell’ottavo ciclo di incontri “Visionari eo Profeti”, realizzato dall’Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi e iniziato nel 2020, avrà come protagonista lo scrittore universalmente riconosciuto come il padre della moderna letteratura fantasy: John Ronald Reuel. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

J.R.R. Tolkien: “Il mio proposito è di parlare delle fiabe” - Con queste parole inizia un famoso saggio dello scrittore sui racconti fiabeschi. Riporta metropolitanmagazine.it

J.R.R. Tolkien chiese la mano di Edith con una Lettera dopo 3 Anni di Silenzio - Tolkien incontrò Edith Mary Bratt, che aveva tre anni più di lui, dopo che lui e suo fratello Hilary ... Si legge su vanillamagazine.it

Tolkien: il biopic con Nicholas Hoult uscirà nelle sale a maggio - Fox Searchlight Pictures ha annunciato che il film biografico che racconta la giovinezza del celebre J. Lo riporta cinema.everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: J R R Tolkien