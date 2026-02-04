Il biologo racconta il mare Adriatico

Proseguono le attività del Circolo Arci Borella, che questa volta porta un biologo a raccontare il mare Adriatico. L'iniziativa si inserisce in un ciclo di eventi culturali organizzati in collaborazione con la Casa del Popolo e con il sostegno del Comune. Domenica sera, il biologo ha spiegato le caratteristiche del mare, attirando l’attenzione di numerosi partecipanti. Tra curiosità e approfondimenti, l’obiettivo è avvicinare la comunità alla conoscenza dell’ambiente marino.

Proseguono le iniziative culturali organizzate dal Circolo Arci Borella in collaborazione con la Casa del Popolo ed il patrocinio del Comune. Domani sera alle 20.45 si tiene il primo di quattro incontri dedicati a temi per conoscere meglio il territorio e la storia del nostro Cesenatico. Si parlerà di "Il mare della nostra costa, caratteristiche e stato di salute", assieme al biologo marino Giuseppe Montanari, grande esperto di questo argomento. Per i cittadini c’è la possibilità di approfondire la conoscenza sul mare Adriatico, con un focus particolare sul tratto costiero di Cesenatico. Montanari accompagnerà i partecipanti in un viaggio alla scoperta delle peculiarità ambientali del nostro litorale, in un mare unico, poco profondo, ricco di biodiversità e al centro di importanti fenomeni sia naturali che determinati da apporti dell’uomo che incidono sull’ecosistema ambientale, sulla pesca e sul turismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il biologo racconta il mare Adriatico Approfondimenti su Biologo Mare Noce di mare, il nuovo predatore che invade il mar Adriatico Iniziano a preoccupare gli esperti: la noce di mare sta colonizzando il mar Adriatico e non sembra intenzionata a fermarsi. Scoperta shock nell’Adriatico: il mare restituisce il cadavere di una giovane donna La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Biologo Mare Argomenti discussi: Il biologo racconta il mare Adriatico; Il misterioso gigante di 400 milioni di anni fa potrebbe essere una forma di vita sconosciuta; Il lato oscuro di ChatGPT | pensava di proteggere i dati ha perso tutto l’allarme degli esperti. Il biologo racconta il mare AdriaticoProseguono le iniziative culturali organizzate dal Circolo Arci Borella in collaborazione con la Casa del Popolo ed il patrocinio ... ilrestodelcarlino.it La noce di mare: l'invasore silenzioso nella laguna di Venezia Lo ctenoforo Mnemiopsis leidyi meglio conosciuto come noce di mare è considerato una delle 100 specie invasive più dannose al mondo e da quasi un decennio è presente nel Mar Adriatico do - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.