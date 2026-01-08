Il berretto a sonagli in scena al Centro Sociale Fenestrelle

Domenica 11 gennaio 2026 alle ore 19.30, il Centro Sociale Fenestrelle di Monteforte Irpino ospiterà la rappresentazione teatrale di “Il berretto a sonagli” di Luigi Pirandello. L’evento si terrà in via Aldo Moro e offre un’occasione per apprezzare un classico della letteratura teatrale italiana in un contesto culturale dedicato alla comunità.

Domenica 11 gennaio 2026, alle ore 19.30, il Centro Sociale Fenestrelle di Monteforte Irpino, in via Aldo Moro, ospiterà un appuntamento culturale di grande valore: la rappresentazione de “Il berretto a sonagli” di Luigi Pirandello.Lo spettacolo è a cura del L.A.T.I. – Laboratorio Artistico. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Teatro: riparte "In scena a... Baveno" con lo spettacolo "Il berretto a Sonagli" Leggi anche: Teatro: riparte "In scena a... Baveno" con lo spettacolo 2Il berretto a Sonagli" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. “Il berretto a sonagli” in scena al Centro Sociale Fenestrelle; Pirandello torna in scena a Tirano con “Il berretto a sonagli”. Il Laboratorio Artistico Teatro Insieme festeggia i suoi 25 anni e porta in scena “Il berretto a sonagli” - Porta in scena "Il berretto a sonagli" di Luigi Pirandello il Laboratorio Artistico Teatro Insieme, che ha festeggiato nelle scorse settimane i 25 anni di presenza sul territorio. corriereirpinia.it

Pirandello torna in scena a Tirano con “Il berretto a sonagli” - La grande prosa di Luigi Pirandello approda al Teatro Mignon di Tirano con uno dei suoi testi più celebri e attuali. intornotirano.it

Roma, la Compagnia Artenova in scena con "Il Berretto a Sonagli": l'opera di Pirandello in chiave contemporanea - Scritta nel 1916 in dialetto catanese con il titolo “A Birritta cu’i ciancianeddi” e poi tradotta in italiano, nel 1918, “Il Berretto a sonagli”, è tra le opere più vive e attuali di Luigi Pirandello. ilmessaggero.it

Pirandello torna in scena a Tirano con “Il berretto a sonagli” x.com

https://www.intornotirano.it/articoli/cultura-e-spettacolo/pirandello-torna-in-scena-a-tirano-con-il-berretto-a-sonagli - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.