I vigili del fuoco con l’Avis per donare

I vigili del fuoco e l’Avis hanno firmato un accordo per promuovere la donazione di sangue tra i volontari. L’intesa è stata siglata ieri al Pirellone, davanti agli assessori regionali Bertolaso e La Russa. L’obiettivo è creare un ponte tra le due realtà, per garantire un approccio più rapido e organizzato in caso di emergenze. Il governatore Fontana ha parlato di una collaborazione importante, che può fare la differenza in momenti di bisogno, anche se l’intenzione è di non dover mai usare tutto quel sangue

Alle Olimpiadi serve anche sangue, sperando di non doverlo usare mai. Ma ha un orizzonte più esteso del prossimo mese e mezzo a cinque cerchi l’intesa firmata ieri al Pirellone dai presidenti dell’ Avis nazionale Oscar Bianchi e dell’associazione sempre nazionale dei vigili del fuoco volontari (Anvvfv) Sergio Aureli, davanti agli assessori regionali Guido Bertolaso (Welfare) e Romano La Russa (Protezione civile) a benedire quella che il governatore Attilio Fontana sottolinea essere "una collaborazione importante tra due realtà fondamentali per la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini" che "in un momento storico di grande rilevanza per il nostro territorio rappresenta un valore aggiunto concreto per il bene comune". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

