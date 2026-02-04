I vigili del fuoco con l’Avis per donare

I vigili del fuoco e l’Avis hanno firmato un accordo per promuovere la donazione di sangue tra i volontari. L’intesa è stata siglata ieri al Pirellone, davanti agli assessori regionali Bertolaso e La Russa. L’obiettivo è creare un ponte tra le due realtà, per garantire un approccio più rapido e organizzato in caso di emergenze. Il governatore Fontana ha parlato di una collaborazione importante, che può fare la differenza in momenti di bisogno, anche se l’intenzione è di non dover mai usare tutto quel sangue

Alle Olimpiadi serve anche sangue, sperando di non doverlo usare mai. Ma ha un orizzonte più esteso del prossimo mese e mezzo a cinque cerchi l’intesa firmata ieri al Pirellone dai presidenti dell’ Avis nazionale Oscar Bianchi e dell’associazione sempre nazionale dei vigili del fuoco volontari (Anvvfv) Sergio Aureli, davanti agli assessori regionali Guido Bertolaso (Welfare) e Romano La Russa (Protezione civile) a benedire quella che il governatore Attilio Fontana sottolinea essere "una collaborazione importante tra due realtà fondamentali per la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini" che "in un momento storico di grande rilevanza per il nostro territorio rappresenta un valore aggiunto concreto per il bene comune". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I vigili del fuoco con l’Avis per donare Approfondimenti su Avis Vigili Del Fuoco Un gesto di solidarietà in Pediatria: vigili del fuoco e Avis accanto ai bambini ricoverati Nel reparto di Pediatria dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, un’iniziativa di solidarietà ha portato vicinanza e conforto ai piccoli pazienti. A fuoco un vagone del treno in corsa a Milano: la maxi esercitazione di polizia e vigili del fuoco Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Forgive And Forget #dispatch Ultime notizie su Avis Vigili Del Fuoco Argomenti discussi: Soccorso sul ghiaccio a Carona: l'eccellenza operativa dei Vigili del Fuoco e OPSA Croce Rossa; VVF: Carenza di organici - Urgente avvio di concorso pubblico per la qualifica di Vigile del Fuoco; Firmata la Convenzione per la collaborazione fra Regione e Vigili del fuoco; Il valore di chi salva vite: i Vigili del Fuoco protagonisti del nuovo episodio di Giorno di prova di Gabriele Vagnato. Avrebbe avuto una carriera brillante, le lacrime dei vigili del fuoco per la scomparsa di Carlo Notari (VIDEO), morto nella valanga: Un amico, un fratello, un figlioTRIESTE. Un ragazzo in gamba e volenteroso, i vigili del fuoco piangono la scomparsa di Carlo Notari. Il 29enne è morto travolto dalla valanga sulle montagne al confine tra Veneto e Friuli Venezia G ... ildolomiti.it Nuovo polo didattico dei vigili del fuoco di Treviso, lavori al via tra tre settimaneCantiere in via di allestimento, dal 23 febbraio i primi scavi. L'annuncio oggi, 2 febbraio, a margine della presentazione del nuovo comandante provinciale, l'ingegnere Silvio Pagano che ha già incont ... trevisotoday.it Firmato a Palazzo Pirelli il protocollo tra AVIS e Vigili del Fuoco Volontari. #solidarietà - facebook.com facebook

