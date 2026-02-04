i trattamenti per il recupero degli atleti di milano cortina e non le proposte delle spa

Le spa delle località olimpiche di Milano e Cortina offrono ora trattamenti mirati per gli atleti. Le strutture hanno ideato programmi specifici, pensati sia per migliorare le performance che per facilitare il recupero dopo gli sforzi. Questi servizi sono aperti anche agli sportivi non professionisti che vogliono prendersi cura del proprio corpo dopo aver praticato sport invernali.

Le spa delle località olimpiche hanno messo a punto programmi specifici per gli sport invernali, dal miglioramento della performance al recupero funzionale +++dropcap Da Milano con pattinaggio, hockey e short track, fino alla cerimonia di chiusura a Verona, passando per Cortina d’Ampezzo (sci alpino, bob, slittino, curling e skeleton), Livigno (sci acrobatico e snowboard), Bormio (sci alpino e sci alpinismo), Anterselva (biathlon), Predazzo (salto con gli sci e combinata nordica) e Tesero (sci di fondo e combinata nordica) in Val di Fiemme. L’edizione numero venticinque delle Olimpiadi invernali è al via. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

L’edizione invernale dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 vedrà la partecipazione di 30 atleti delle Fiamme Gialle.

