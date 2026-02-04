I Santubaldari e la stagione dei vejoni
I Santubaldari hanno acceso ufficialmente la stagione dei
GUBBIO – Sono stati i Santubaldari, con la serata dello scorso sabato presso il Park Hotel ai Cappuccini, a dare il via alla stagione dei "vejoni" ceraioli. La serata, partecipata e sentita, ha rappresentato molto più di un appuntamento mondano: è stato il segnale concreto che il periodo ceraiolo è entrato nel vivo, seguendo un calendario ormai consolidato che scandisce l’attesa attraverso momenti rituali e collettivi. Il vejone ha riunito ceraioli, famiglie e simpatizzanti, confermando il ruolo centrale di questi eventi nel rinsaldare il senso di appartenenza e nel tramandare lo spirito della Festa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
