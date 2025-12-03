Un futuro senza carbone le sfide della transizione energetica al Forum Energy L' Italia ha le risorse per guardare avanti

Roma, 3 dicembre 2025 - Transizione energetica, digitalizzazione e ruolo strategico della filiera impiantistica e dei servizi energetici nello sviluppo del Paese. Sono questi i temi affrontati al ' Forum Energy ' ospitato negli spazi dell'Hotel Parco dei Principi a Roma. L'iniziativa di calibro nazionale, promossa con il supporto istituzionale di Assistal, nasce come luogo di dialogo tra istituzioni, imprese, enti regolatori ed esperti in un momento cruciale per il futuro energetico italiano. La giornata è stata suddivisa in due sessioni: la prima dedicata al Green Deal europeo e alle politiche di decarbonizzazione, mentre la seconda - quella pomeridiana - incentrata su intelligenza artificiale e digitalizzazione, temi centrali per la modernizzazione del sistema energetico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

