Huawei e oppo fotocamere frontali quadrate che cambiano i selfie

Stamattina si sono viste le prime foto di smartphone con fotocamere frontali quadrate. Huawei e Oppo sembrano puntare su questa nuova forma per cambiare i selfie. Non si sa ancora se questa novità diventerà uno standard, ma già si parla di un design più innovativo e diverso dal solito. Le aziende stanno testando questa soluzione, che potrebbe arrivare presto sui modelli di punta. Per ora, sono solo ipotesi, ma il settore sembra pronto a cambiare volto alle fotocamere frontali.

l'analisi odierna esamina le potenziali evoluzioni dei sensori frontali degli smartphone, focalizzandosi sull'ipotesi di adottare sensori quadrati. tali voci emergono in contesto di confronto tra soluzioni esistenti e nuove possibilità di gestione dell'immagine, in parallelo a scenari di mercato e a innovazioni tecnologiche. si valuta come la forma quadrata potrebbe influire sulla facilità d'uso, sul flusso di lavoro di ritaglio e sull'adattamento dei contenuti alle diverse piattaforme, mantenendo l'attenzione sulla praticità per l'utente. huawei &opp o considerano fotocamere selfie quadrate. la maggior parte degli smartphone utilizza sensori frontali rettangolari con rapporti d'immagine comuni come 4:3 o 3:2.

