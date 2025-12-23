Gabriele Parpiglia | Ho denunciato Alfonso Signorini ma quello che fa Fabrizio Corona è violenza estrema

Gabriele Parpiglia racconta la rottura con Alfonso Signorini e la denuncia presentata nel 2024. Pur non avendo rapporti con il conduttore, condanna duramente i metodi di Fabrizio Corona. Parpiglia rompe il silenzio sul caso Signorini-Corona Gabriele Parpiglia interviene sulla vicenda che coinvolge Alfonso Signorini e Fabrizio Corona, chiarendo la propria posizione nel corso di un'intervista.

