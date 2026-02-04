Havertz-gol al 97' | l' Arsenal elimina il Chelsea e vola in finale di Carabao Cup

L’Arsenal batte il Chelsea 1-0 all’ultimo secondo e vola in finale di Carabao Cup. Nel recupero, Havertz segna il gol che decide la partita, eliminando i Blues e portando i Gunners verso la finale. La squadra di Arteta fa un passo avanti, lasciando il Chelsea a bocca asciutta.

La playlist che scatta al fischio finale, l’infreddolito pubblico dell’Emirates la canta a squarciagola. “North London Forever”, l’inno rigorosamente con la sciarpa in mano. E poi “Waka Waka” di Shakira, col ritornello ritoccato che proclama “Kai Havertz scores again”, Kai Havertz ha fatto ancora gol. È lui l’eroe di questa sonnolenta semifinale di ritorno col Chelsea, quello che lancia ufficialmente la missione Quadruple. L’Arsenal domenica 22 marzo sarà a Wembley, a giocarsi contro Manchester City o Newcastle (di fronte alle 21 all’Etihad, si riparte dal 2-0 City dell’andata) la Carabao Cup, il primo dei quattro trofei che può vincere quest’anno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Questa sera alle 21, l’Emirates Stadium di Londra ospita il ritorno della semifinale di Carabao Cup tra Arsenal e Chelsea.

A Lisbona, la partita tra Benfica e Real Madrid finisce con un finale incredibile.

Argomenti discussi: Disastro Real: era terzo, ma perde e scivola fuori dagli ottavi. Anche il Psg passerà dai playoff.

