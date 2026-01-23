Fermato in bici con l’hashish nel pacchetto di sigarette | scatta l’arresto

Durante un normale controllo, i carabinieri di Campi Salentina hanno fermato un ciclista, trovandogli nascosto un pacchetto di sigarette contenente hashish. L’individuo è stato successivamente arrestato. La vicenda evidenzia l’importanza delle verifiche di routine per garantire la sicurezza pubblica e contrastare il traffico di sostanze stupefacenti.

CAMPI SALENTINA - Era in sella alla sua bicicletta quando i carabinieri lo hanno fermato per un controllo. Nella tasca del giubbotto, nascosti in un pacchetto di sigarette, c’erano quattro involucri di hashish. Poi la perquisizione nella casa in cui risiede, a Novoli, dove sono spuntati un.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Argomenti discussi: Fermato in bici, sorpreso con hashish, In casa altra droga, ai domiciliari un 35enne; Trovato con arnesi da scasso e una bici elettrica sospetta (si cerca il proprietario), denunciato un uomo; Tenta il furto di bici elettrica, arrestato plurigiudicato; Fermato per un controllo, aveva con sé una bici elettrica di valore e attrezzi da scasso: denunciato un 35enne.

Fermato in bici, sorpreso con hashish, In casa altra droga, ai domiciliari un 35enneCAMPI SALENTINA (Lecce) - Fermato in bici nel pomeriggio di oggi, 22 gennaio, per le vie di Campi Salentina, dai carabinieri viene sottoposto a una prima ... corrieresalentino.it

Sorpreso in bici con l’hashishLo hanno trovato con la droga, durante un controllo, e così hanno fatto un sopralluogo anche a casa sua a Torre del Lago. E’ successo mercoledì scorso. I carabinieri di Pisa, in un’operazione ... lanazione.it

