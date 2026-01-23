James Bond Jacob Elordi può essere lo 007 più giovane di sempre?

Dopo le riprese di Dune 3, Denis Villeneuve si dedica alla fase di pianificazione del prossimo film di 007. Tra i candidati per interpretare James Bond, il nome di Jacob Elordi sta emergendo con forza. La questione se possa diventare il Bond più giovane di sempre è al centro di molte discussioni, mentre i produttori valutano attentamente le opzioni per il futuro dell'agente segreto più famoso al mondo.

Con la fine degli impegni sul set di Dune, Villeneuve sta ora cominciando a pianificare il suo lavoro per il nuovo film di 007 e incontrando i potenziali candidati alla parte principale Terminate le riprese di Dune 3, Denis Villeneuve è ora impegnato nella post-produzione del film che uscirà a dicembre, ma nel frattempo si sta dedicando agli impegni per il suo prossimo lavoro, il nuovo film della saga di 007 e Jacob Elordi è emerso prepotentemente tra i papabili per la parte di James Bond. Sebbene in precedenza fosse stato riportato che il regista fosse alla ricerca di un volto nuovo e sconosciuto, il nome di Elordi, che sta circolando in queste ultime ore, non lo è affatto, anzi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

