Fvg presentate linee guida del nuovo Piano industriale di Grado Impianti Turistici

Questa mattina a Grado sono state presentate le linee guida del nuovo Piano industriale di Grado Impianti Turistici. Il progetto si concentra su quattro principali driver di sviluppo per rilanciare il turismo nella zona. L’amministrazione comunale ha spiegato i prossimi passi e le strategie per attirare visitatori e creare nuove opportunità di lavoro.

Grado, 4 feb. -(Adnkronos) - Sono state presentate le linee guida del nuovo Piano industriale di Grado Impianti Turistici, che propone quattro driver di sviluppo. Anzitutto, si spiega in una nota, la rinnovata concessione demaniale al 2041 come leva per la programmazione e i grandi investimenti. Altro 'motore' di sviluppo, la piena integrazione tra offerta e servizi: arenile, entroterra e il polo dei servizi (Terme Marine, Piscina termale, Parco acquatico, ristorazione). Inoltre si punta sull'efficientamento energetico con il ricorso alle rinnovabili per una "Spiaggia green" competitiva e l'impegno per l'uso della geotermia.

