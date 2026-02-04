Google tv da 98 pollici costa meno del tuo telefono

Un nuovo modello di televisore da 98 pollici della linea Hisense QD5 Series Hi-QLED 4K UHD con Google TV si trova a un prezzo molto accessibile. Chi cerca un grande schermo per il salotto può farlo senza spendere una fortuna. La novità sta nel fatto che, rispetto a molti smartphone di ultima generazione, costa molto meno. La vendita sta attirando l’attenzione di chi vuole un televisore grande e di qualità senza svuotare il portafoglio.

Un modello di 98 pollici della linea Hisense QD5 Series Hi-QLED 4K UHD con Google TV è disponibile a un prezzo particolarmente interessante. Grazie a uno sconto offerto da Best Buy, il costo si aggira intorno ai 900 dollari, rendendo questa proposta una delle più competitive nel segmento delle grandi diagonali. hisense 98-inch google tv: prestazioni, caratteristiche e prezzo. Il televisore integra una diagonale di 98 pollici accompagnata da una qualità d’immagine notevole e da una piattaforma Google TV per un’esperienza di intrattenimento completa. Tra le caratteristiche principali spiccano una frequenza di aggiornamento nativa di 144 Hz, la presenza di VRR e una modalità di gioco Pro in grado di variare la frequenza da 48 Hz a 144 Hz. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Google tv da 98 pollici costa meno del tuo telefono Approfondimenti su Hisense QD5 Series Google TV da 65 pollici 4K a meno di 350€: offerta Black Friday da non perdere su Amazon Black Friday in anticipo per questa Google TV LED da 75 pollici: cinema in salotto a meno di 470€ La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Hisense QD5 Series Argomenti discussi: TV da 98 pollici: i maxi LCD sono ormai per tutti… o quasi; Smart TV: quale comprare nel 2026 senza spendere una fortuna; TV LCD MiniLED Dreame Aura S100: gamma media a un prezzo fuori dal mondo; Questa Google TV da 98 pollici offre immagini e funzionalità straordinarie per soli $ 1.000. Versione globale OnePlus Watch 3 Smart Watch Display AMOLED da 1,5 pollici Memoria da 32 GB Snapdragon W5 Wear OS di Google IP68 #ALIEXPRESS Coupon CDIT20 A soli 139,38€ invece di 189,00€ Acquista https://tc.tradetracker.net/ - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.